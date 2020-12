Aus Vs Ind: संजू सैमसन ने हवा में उड़कर बचाया छक्का, बल्लेबाज भी देखकर हैरान..देखें Video

Aus Vs Ind 3rd T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी-20 में संजू सैमसन (Sanju Samson) ने अपनी फील्डिंग से हर किसी को हैरान कर दिया. सैमसन भले ही कैच नहीं लपक पाए लेकिन छक्का बचाकर टीम के लिए 4 रन बचाए. सोशल मीडिया पर सैमसन के द्वारा किए गए बेहतरीन फील्डिंग का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर सैमसन के फील्डिंग की तारीफ खूब हो रही है. दरअसल ऑस्ट्रेलियाई पारी के 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर मैक्सवेल ने हवाई शॉट मारा जो मीड विकेट बाउंड्री के ऊपर से छक्के के लिए जा रही थी. वहां सैमसन पहले से मौजूद थे. ऐसे में संजू ने अपना सुपरमैन वाला अंदाज दिखाया और हवा में उछलकर कैच को हाथ में लेने में सफल रहे लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाले थे वैसे ही उन्होंने गेंद को छोड़ दिया. संजू ने अपनी सूझ बूझ से छक्के के लिए जा रही गेंद को हवा में ही रोककर कमाल का कारनामा दिखाया. सैमसन के साथ उस गेंद पर मैक्सवेल सिर्फ 2 रन ही बना सके.

Sanju Samson with a piece of brilliance on the boundary!!!#AUSvsINDpic.twitter.com/fjotcq8tH0 — Amelia Kerr (@sudharsanak1010) December 8, 2020

संजू सैमसन की इस कोशिश को देखकर हर किसी को निकोलस पूरन की याद आ गई, जब पूरन ने आईपीएल 2020 में इसी तरह की कोशिश करके बाउंड्री बचाया था.

Just another day in the office for Sanju Samson. pic.twitter.com/MI3DnIQSIY — Johns. (@CricCrazyJohns) December 8, 2020

इससे पहले मैथ्यू वेड (Matthew Wade) और ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के अर्धशतक से आस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ मंगलवार को यहां तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पांच विकेट पर 186 रन बनाए. वेड ने 53 गेंद में सात चौकों और दो छक्कों की बदौलत 80 रन की पारी खेलने के अलावा ग्लेन मैक्सवेल (54) के साथ तीसरे विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी भी की.

Sanju Samson is a gun fielder. Another save in the boundary line.#AUSAvINDpic.twitter.com/bgzrNWnJ5E — Dr. R.S. Meena Pahruaa (@drpahruaa) December 8, 2020

मैक्सवेल ने 36 गेंद की अपनी पारी में तीन चौके और तीन छक्के मारे। वेड ने स्टीव स्मिथ (24) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़े. वेड और मैक्सवेल की बदौलत आस्ट्रेलिया की टीम अंतिम नौ ओवर में 99 रन जोड़े में सफल रही. भारत की ओर से आफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 34 रन देकर दो विकेट चटकाए.

