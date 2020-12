जडेजा ने तूफानी पारी खेलकर मांजरेकर को दिया करारा जवाब, तो हुई Memes की बरसात, बने ऐसे जोक्स

AUS vs IND 3rd ODI: हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने एक बार फिर ‘संकटमोचक' की भूमिका निभाते हुए आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे क्रिकेट मैच में रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के साथ मिलकर भारत को पांच विकेट पर 302 रन तक पहुंचाया. पंड्या ने 76 गेंद में नाबाद 92 रन बनाये जबकि जडेजा 50 गेंद में 66 रन बनाकर नाबाद रहे. दोनों ने भारतीय पारी को शुरूआती दबाव से निकाला. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी संघर्षपूर्ण अर्धशतक लगाया. पंड्या और जडेजा 32वें ओवर में साथ आये और छठे विकेट के लिये 150 रन की अटूट साझेदारी करके खेल की तस्वीर बदल दी. आस्ट्रेलियाई टीम शुरूआती दोनों मैच और सीरीज पहले ही जीत चुकी है.

I think Jadeja knows Manjrekar is on commentary. — Trendulkar (@Trendulkar) December 2, 2020

बता दें कि जडेजा ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से अहम समय में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली. जडेजा की पारी के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) को लेकर मीम्स और जोक्स (memes jokes) को शेयर करते नजर आए. फैन्स ने कई मजेदार मीम्स शेयर कर संजय मांजरेकर को ट्रोल किया. बता कि मांजरेकर ने रवींद्र जडेजा का नाम लेते हुए कहा था कि उन्हें 'जडेजा से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे बैट या गेंद से मैच नहीं जिता सकते.' इसके अलावा भी जडेजा को मांजरेकर ने किश्तों में परफॉर्म करने वाला खिलाडी़ भी कहा था, मांजरेकर ने अपने बयान में कहा था कि मैं वैसे खिलाड़ी को खेलते देखना नहीं चाहता जो किश्तों में परफॉर्म करता हो."

Things are getting out of hand between Jadeja and Manjrekar. pic.twitter.com/fG911phxDL — Silly Point (@FarziCricketer) December 2, 2020

*Jadeja scores runs*



Manjrekar reading his bits and pieces tweet#AUSvINDpic.twitter.com/F5elmew2Xw — Rishabh Srivastava (@AskRishabh) December 2, 2020

Sir Jadeja after hitting 66 out of 50 searching for Sanjay Manjrekar: pic.twitter.com/liQmmZ0uh9 — Sushovan Mondal (@love_u_Susho) December 2, 2020

तीसरे वनडे में एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 250 रन भी नहीं बना सकेगी लेकिन जडेजा और पंड्या ने भारत को 300 के पार पहुंचाया. दोनों ने क्रीज पर जमने में समय लिया लेकिन उसके बाद तेजी से रन बनाये । उन्होंने 46वें से 48वें ओवर के बीच 53 रन बनाये. आखिरी पांच ओवरों में 73 रन बने. (इनपुट भाषा से भी)

