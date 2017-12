AUS VS ENG: स्टीव स्मिथ के 'बड़े कारनामे'...'ये रिकॉर्ड' निकले ड्रॉ छूटे मेलबर्न टेस्ट से

खास बातें मॉडर्न ब्रेडमैन के बड़े कारनामे! साल का सबसे बड़ा रनवीर! जो रूट का वेरी-वेरी स्पेशल रिकॉर्ड!

A record for Smith, Root's birthday present and The Barmy Army's new member, check out what social media was saying in our Ashtag social round-up! https://t.co/B1x2uo4DS2#Ashes#AUSvENGpic.twitter.com/1tiIGyc7yu — ICC (@ICC) December 30, 2017

Most runs across four consecutive calendar years:



5077 - Ricky Ponting, 2003-2006 (83 inns)

4987* - STEVEN SMITH, 2014-2017 (79 inns)

4986 - Matthew Hayden, 2001-2004 (90 inns)

4975 - Matthew Hayden, 2002-2005 (94 inns)

4808 - Ricky Ponting, 2002-2005 (81 inns)#Ashes — Sampath Bandarupalli (@SampathStats) December 30, 2017

He does it again! Another spectacular innings from our skipper Steve Smith. AUS 4/250 #Ashespic.twitter.com/NISi3TY1RL — Wide World of Sports (@wwos) December 30, 2017

Had a good birthday made brilliant by the best fans in the world! #barmyarmy#lovethemforeverpic.twitter.com/ZdYhIOwsvv — Joe Root (@root66) December 30, 2017



इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में एशेज 2017 सीरीज का चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया. आखिरी दिन इंग्लिश क्रिकेटप्रेमी उम्मीद कर रहे थे कि उनकी टीम क्रिसमस के बाद उन्हें जीत का तोहफा देगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ () की शानदार पारी से कंगारू चौथे टेस्ट को ड्रॉ कराने में कामयाब रहे. इसी के साथ ही मेलबर्न के एमसीजी मैदान पर कई रिकॉर्ड बने. चलिए हम आपको बारी-बारी से इन रिकॉर्डों के बारे में बताते हैं.इस नाबाद शतक के साथ ही स्टीव स्मिथ इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उनसे ज्यादा रन सिर्फ चेतेश्वर पुजारा (1140,), डीन एल्गर (1128), विराट कोहली (1059), डी करुणारत्ने (1031) और (1003) दिनेश चंडीमल ने बनाए.स्टीव स्मिथ ने साल 2017 का समापन 1303 रन के साथ किया.यह मसला सबसे कम पारियों में 23 शतक बनाने का है. इस मामले में कंगारू कप्तान अब तीसरी पायदान पर पहुंच गए हैं. हालांकि, वह सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने से बस दो पारी से चूक गए नजर डालिए कि किस दिग्गज बल्लेबाज ने कितनी पारियों में अपना 23वां शतक जड़ा:-सर डॉन ब्रेडमैन 58सुनील गावस्कर 109स्टीव स्मिथ 110मोहम्मद यूसुफ 122सचिन तेंदुलकर 123अभी तक बतौर कप्तान टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ (25) ने बनाए हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग 19 शतकों के साथ दूसरी पायदान पर हैं. अब स्टीव स्मिथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए हैं. यह भी संयोग है कि बाकी दो कप्तान भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं. एलन बॉर्डर और स्टीव वॉ और अब स्टीव स्मिथ तीनों के बतौर कप्तान 15 शतक हैं.ब्रेडमैन (ऑस्ट्रेलिया) 37जावेद मियांदाद (पाक) 49स्टीव स्मिथ (ऑस) 49सर गैरी सोबर्स (विंडीज) 51मोहम्मद यूसुफ (पाक) 51मैथ्यू हेडेन (ऑस्ट्रेलिया) 51साल 2017 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के नॉथन लियॉन बाजी मारने में कामयाब रहे. चलिए देखिए किसने कितने विकेट इस साल लिए.नॉथन लियॉन (ऑस्ट्रेलिया) 63कैसिगो रबाडा (द. अफ्रीका) 57आर अश्विन (भारत) 56जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) 55रवींद्र जडेजा (भारत) 54रंगाना हेरथ (श्रीलंका) 52अपने जन्मदिन के दिन विकेट लेने वाले जो रूट इंग्लैंड के सिर्फ दूसरे कप्तान हैं.23 दिसम्बर 1924 ऑर्थर गिलिगन30 दिसम्बर 2017 जो रूटस्टीव स्मिथ ने साल का समान सर्वाधिक रनों के साथ करके आने वाले साल में भी धमाल मचाने के संकेत दे दिए हैं. साथ ही, इस बात के भी कि उनका साल 2017 का आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनना करीब-करीब तय है.