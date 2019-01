AUS vs IND 1st ODI: भुवनेश्वर कुमार ने यह बड़ा रिकॉर्ड तो बन दिया, लेकिन...

जब दिन और मौसम साथ हो, तो भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) का जवाब नहीं. हालांकि, सिडनी की पिच में तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे (AUS vs IND, 1st ODI) के तीसरे ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बिगाड़ दी. भुवी की अंदर आती गेंद कप्तान एरॉन फिंच के स्टंप्स बिखेर गई. और इसी के साथ कुलदीप यादव ने अपना नाम रिकॉर्डबुक में दर्ज करा दिया. लेकिन रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भुवनेश्वर कुमार खुद से खुश नहीं होंगे. कुछ उनके दिल में जरूर आ रहा होगा. कुछ मलाल भी उन्हें हो रहा होगा.

Bhuvneshwar Kumar picks up his 100th ODI wicket in style.



