Aus vs Ind 1st ODI: रोहित की चोट को लेकर भ्रम की स्थिति, विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने वीरवार को पहले वनडे मुकाबले (मैच प्रिव्यू) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोहित शर्मा की चोट को लेकर भ्रम की स्थिति है और उनके पास चोट की स्थिति को लेकर पूरी सूचना नहीं है. उन्होंने साथ ही कहा कि उन्हें नहीं पता कि बाकी टीम के साथ रोहित (Rohit Sharma) ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आए. शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले एकदिनी से पूर्व मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कोहली ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में हुई चयन समिति की बैठक से पहले रोहित को अनुपलब्ध बताया गया था.

"We've lost a genius."#TeamIndia captain @imVkohli on the passing away of football legend Diego Maradona. pic.twitter.com/olK3jtcE9T