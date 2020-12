Aus vs Ind 1st T20: टीम इंडिया को मिला और भरोसा, पहले टी20 से टीम के साथ जुड़ा विराट का "दांया हाथ"

शुक्रवार को खेले जाने वाले पहले टी20 अतरराष्ट्रीय (1st T20I) से पहले टीम विराट के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है. और इस खबर से टीम और खिलाड़ियों को टी20 सहित टेस्ट सीरीज में भी बहुत फायदा मिलेगा. टीम इंडिया के बल्लेबाजों को पिछले कई सालों से लय में लाने वाले शख्स को आखिरकार 24 दिन सिडनी में क्वारंटीन में रखे जाने के बाद उन्हें "आजाद" कर दिया गया है. और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि डी. राघवेंद्र हैं, जिन्हें विराट कोहली का 'दांया हाथ' भी कहा जाता है. पूरी टीम और मीडिया में यह रघु के नाम से लोकप्रिय हैं और विराट और कोच शास्त्री रघु को एक ऐसे हीरो के रूप में देखते हैं, जिन्हें पर्याप्त श्रेय नहीं मिला.

Team india @BCCI s most hard working guy RAGHU in th team management from giving throw downs in the nets to match tickets,hotel,logistics,food or anything..always ready to help the team.keep up the good work and by the way how can u sit like this man?On one legcan anyone copy pic.twitter.com/Ot1wjjRprf