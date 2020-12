Aus vs Ind 1st T20I: 'कनकशन सब्स्टीट्यूट' चहल पड़े कंगारुओं पर भारी, नियम बना विवाद

यह भी पढ़ें: धवन सस्ते में आउट हुए, तो फैंस ने सोशल मीडिया पर की कुछ ऐसे जमकर खिंचायी

दरअसल बैटिंग के दौरान एक गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में एक गेंद जडेजा के बल्ले से लगने के बाद बहुत ही तेजी से उनके हेलमेट पर लगी. हालांकि, जडेजा ने पारी खत्म होने तक बैटिंग करना जारी रखा. इसी वजह से लेंगर ने बून से बहस की जब गेंद लगने के बाद जडेजा ने खेलना जारी रखा, तो उनकी जगह सब्स्टीट्यूट क्यों दिया गया.

