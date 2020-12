Aus vs Ind 1st Test: पृथ्वी शॉ के बाद अब रिकी पोंटिंग ने सीरीज के परिणाम को लेकर की एक और भविष्यवाणी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वीरवार से शुरू हुआ पहले टेस्ट (Aus vs Ind) का पहला दिन रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) की भविष्यवाणी के लिए भी खासा चर्चा में रहा है. रिकी ने अपनी पहली भविष्यवाणी में जैसा विस्तार से बंया किया, पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के साथ ठीक वैसा ही हुआ. और दिन का खेल खत्म होते-होते कंगारू पूर्व कप्तान ने सीरीज के परिणाम को लेकर अपनी दूसरी भविष्यवाणी भी कर दी. वैसे रिकी (Ricky Ponting) को अपनी पहली भविष्यवाणी के लिए प्रशंसा के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस का गुस्सा भी झेलना पड़ा. प्रशंसकों ने सवाल उठाए कि वह आईपीएल में दिल्ली का कोच रहते हुए पृथ्वी की फॉल्ट में सुधार क्यों नहीं करा सके.

Can't wait to commentate alongside this man for the first time, and excited to be back at a ground with fans for the first time in 10 months. Predicting 2-1 Australia. #AUSvINDpic.twitter.com/UV5WEgi7LD