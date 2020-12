Aus vs Ind 1st Test: शीर्ष बल्लेबाज सस्ते में आउट हुए, तो सोशल मीडिया पर प्रशंसकों को याद आए राहुल द्रविड़

इस फैन क द्रविड़ के इतिहास का प्रदर्शन भी याद है.

Yesterday in 2003 Rahul Dravid put on a performance of a lifetime to get India over the line against Australia at Adelaide! Seriously missed it man! #RahulDravid pic.twitter.com/rIBWr3p3BW

इस फैन ने टॉप ऑर्डर की हालत देख द्रविड़ की मनोदशा बताने की कोशिश की है.

यह फैन भी कुछ कह रहा है

People remembering Dravid n wishing he was there but need 2 give the youngsters some time n keep them away from unnecessary pressure! Pujara has done the hard grind here by batting more than 100 balls n now it is time 2 capitalise! #AUSvIND#INDvsAUS Kohli #ViratKohlipic.twitter.com/yoXnutBCwX