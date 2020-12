Aus vs Ind 1st Test: भारत ने बनाया न्यूनतम स्कोर का नया अनचाहा रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

India vs Australia 1st Test: करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों ने एडिलेड में पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल देखने के लिए सुबह टीवी खोला, तो समय गुजरने के साथ ही उन्हें एक बार को विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर ये क्या हो गया!! नाइट वॉचमैन जसप्रीत बुमराह दिन के खेल के दूसरे ओवर में आउट हुए, तो मानों विकेटों की झड़ी लग गयी. कोई भी बल्लेबाज दहायी का आंकड़ा नहीं छू सका. और मोमहम्मद शमी के चोट लगने से उनके रिटायर्ड आउट होने के समय भारत ने करीब अपने 88 साल के इतिहास में न्यूनतम स्कोर का नया रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले भारतीय टीम का टेस्ट स्कोर में न्यूनतम स्कोर 42 रन था, जो उसने साल 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था. और यह रिकॉर्ड बनना भर था कि फैं गुस्से से भर गए और उन्होंने गुस्से से ज्यादा सोशल मीडिया पर टीम विराट का जमकर मजाक उड़ाया. चलिए देखिए कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रशंसकों ने.

Rohit Sharma right now quarantine in Hotel room seeing India 36-9 #INDvsAUSTest pic.twitter.com/nv1DrEIBtF

मीम्स में गैंग्स ऑफ वसेपुर का अच्छा इस्तेमाल किया गया है.

#INDvsAUSTest

Australia right now after india declared in 2nd inning pic.twitter.com/MiJIgpe0AM — ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ (@pataakha__) December 19, 2020

वास्तव में भारतीय प्रशंसकों की मनोदशा इससे भी ज्यादा खराब है

आलोचना के लिए कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की घटना का सहारा भी लिया गया है.

Where was this outstanding batsman when India was tottering ?

#INDvsAUSTestpic.twitter.com/uNBrjSQki6 — Ammar Akhtar (@FakirHu) December 19, 2020

फैंस बहुत ही ज्यादा निराश हैं

#INDvsAUSTest

8 players got out at 26 runs in test match which is lowest score till now.

Meanwhile Indians- pic.twitter.com/PVTnYvtah5 — Leo (@doped_07) December 19, 2020

