Aus vs Ind 1st Test: नॉथन लॉयन ने स्वीकारा, विराट के विकेट ने पलड़ा हमारी ओर झुकाया

ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन (Nathan Lyon) का मानना है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन गुरुवार को यहां रन आउट होना बेहद महत्वपूर्ण मोड़ रहा जिससे मैच का पासा थोड़ा उनकी तरफ पलट गया. भारत एक समय तीन विकेट पर 188 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रहा था लेकिन अजिंक्य रहाणे और कोहली के बीच गफलत के कारण भारतीय कप्तान रन आउट हो गया. कोहली ने 74 रन बनाये. जब दिन का खेल समाप्त हुआ तब भारत ने छह विकेट पर 233 रन बना लिए थे. पिच पर साहा और अश्विन हैं और देखने की बात होगी कि शुक्रवार को ये स्कोर कहां तक लेकर जाते हैं.

Nathan Lyon created so many chances. Pujara just couldn't play him. Labuschagne finally comes through with the catch. (The ball just barely nicks the bat before hitting the leg pads.) #GoAuspic.twitter.com/mtwsuXMB9r