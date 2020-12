Aus vs Ind 1st Test: अब फैंस ने निशाने पर आए शास्त्री, पृथ्वी के बारे में पूर्व में दिया बयान बना वजह

Australia vs India 1st Test: यह सोशल मीडिया का दौर है. कोई पुराना दिया गया बयान भी किसी के लिए गले की हड्डी बन सकता है. और कुछ ऐसा ही सामना अब टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) को करना पड़ रहा है. रवि शास्त्री ने कभी पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) से प्रभावित होकर कहा था कि पृथ्वी में उन्हें थोड़ सचिन, थोड़े सहवाग और थोड़े ब्रायन लारा दिखायी पड़ते हैं. यह बयान शास्त्री ने शायद तब दिया था, जब इस युवा बल्लेबाज ने विंडीज के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट में शतक बनाया था. तब हर ओर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के ही नाम का शोर था, लेकिन आज समय देखिए कि हालात क्या से क्या हो गए हैं !

पृथ्वी शॉ एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत की दूसरी पारी में पृथ्वी शॉ जब फिर से सस्ते में एक ही अंदाज में बोल्ड हुए, तो पृथ्वी के साथ-साथ टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री भी फैंस के निशाने पर आ गए. पूर्व में दिए गए बयान के कारण. और क्रिएटिव फैंस ने देखिए कि शास्त्री को कैसे-कैसे आड़े हाथ लिया है.

इस मीम के जरिए सचिन, लारा और सहवाग की मनोदशा बताने की कोशिश की है फैन ने

#INDvAUS

*Prithvi Shaw Again Disappointed Ravi Shastri and get out On zero*



*Meanwhile Sachin,Lara and Sehwag-: pic.twitter.com/hegSDBC6IK — Kadak Chaiii (@Assumation1) December 18, 2020

यह देखिए इस फैंस ने पृथ्वी के कैच छोड़ने पर शास्त्री के अंदाज में ही तंज कसा है

There's a bit of kaif,there's a bit of Jadeja there,and when he walks...there's a bit of Jonety Rhodes there ! Ravi shastri pic.twitter.com/hH8RhRbAMp — Surender Singh (@singh140269) December 18, 2020

आप सबकुछ समझ सकते हैं !

Sachin, Sehwag, Lara and Ravi Shastri right now : pic.twitter.com/thvkijmmLP — Mukesh Prabhas™ (@Darling_Fan_45) December 18, 2020

वर्तमान हालात में शास्त्री की मनोदशा कुछ इस तरह की है फैंस की नजरों में

Ravi shastri to Prithvi Shaw after he compared him to Sachin Tendulkar, Virender Sehwag, Brian Lara https://t.co/ukCa9k37Lv — Thoughts (@unlimitedbanter) December 18, 2020

इस मीम के क्या कहने !

यह भी बढ़िया है!!

#AUSvIND



*Prithvi Shaw again Got out without scoring run*



Ravi Shastri -: pic.twitter.com/0Ve7EzsKEy — Kumar (@rudu_kumar) December 18, 2020

