Aus vs Ind 1st Test:पृथ्वी फिर से हुए फ्लॉप तो सोशल मीडिया पर फिर से फैंस ने की खिंचायी, टॉम मूडी बोले कि...

वैसे पृथ्वी के बोल्ड होने से पहले से ही उनकी सोशल मीडिया पर खिंचायी दूसरे दिन जारी थी. और वजह थी उनका बुमराह की गेंद पर लबुशेन का एक आसान कैच छोड़ना. पहले के खेल में कैच छोड़ने के बाद ही सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया था. और जब दूसरी पारी में वह फिर से बोल्ड हुए, तो फिर से प्रशंकों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा. एक से बढ़कर एक मीम्स उनके लिए बनाए गए. चलिए देखिए कि कैसी प्रतिक्रिया प्रशंसकों ने की.

दिग्गज कोच टॉम मूडी ने पृथ्वी से सहानुभूति जाहिर की है.

Feel for Prithvi Shaw, he is a wonderful talent but his eagerness to power the ball, also the challenge that T20 has on one's technique is his undoing. Most players searching for power lose balance and their hands stray away from their bodies. #AUSvIND