Aus vs Ind 1st test: कुछ ऐसे हेजलवुड ने भारतीय बल्लेबाजी की हवा निकाल दी, 76 सेकेंड के वीडियो से देखिए

शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खत्म हुए टेस्ट मैच में दूसरे दिन की समाप्ति पर टीम विराट ड्राइविंग सीट पर थी, तो कंगारू क्रिकेटप्रेमियों नींद उड़ी हुई थी. भारत के पास कुल 63 रन की बढ़त थी और जब मयंक अग्रवाल और जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरे, तो करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की आंखों में यही सपना पल रहा था कि टीम इंडिया मेजबानों के सामने जीत के लिए कम से कम तीन सौ प्लस का स्कोर जरूर रखेगी, लेकिन इस आंकड़े को तो छोड़िए भारत के लिए पहली पारी में अर्द्धशतक लगाने के भी लाले पड़ गए. भारत अपने इतिहास के सबसे न्यूनतम स्कोर पर ढेर हो गया और अगर ऐसा हुआ, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बने जोश हेजलवुड और पैट कमिंस, जिनकी सीम और स्विंग के तूफान में भारतीय दिग्गज बल्लेबाजी धूल सरीखी उड़ गयी !

Australia are on the verge of a famous Test victory. Thanks to a sensational spell of pace bowling, India were all out for just 36 runs. It's their worst ever total in Test match history. https://t.co/qNt0fjcOWj@MattCarmichael#Cricket#7NEWSpic.twitter.com/JYODep28bS