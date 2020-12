Aus vs Ind 1st Test: केएल राहुल की पहले टेस्ट की अनदेखी पर कुछ ऐसे फूटा प्रशंसकों का सोशल मीडिया पर गुस्सा

भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वीरवार से खेले जाने वाले पहले टेस्ट (Australia vs India 1st Test) के लिए एक दिन पहले ही अपनी फाइनल इलेवन का ऐलान कर दिया है. इस दौरे के प्रैक्टिस मुकाबलों सहित काफी समय से बल्ले से निराश करने वाले पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को जगह दी गयी, तो दिग्गज गावस्कर (Sunil Gavaskar) की सलाह की अनदेखी करते हुए पिछले ही मुकाबले में शतक जड़ने वाले विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को इलेवन से बाहर रखा गया है. बहरहाल, टीम सामने आते ही प्रशंसकों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा है. और इसकी वजह बना है हालिया समय में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करने वाले और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल (KL Rahul) को जगह न मिलने पर.

इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि केएल राहुल (KL Rahul) को टीम का हिस्सा न बनने पर उनके चाहने वालों का गुस्सा फूटना स्वाभाविक है. सभी जानते हैं कि केएल राहुल (KL Rahul) ने पिछले दिनों खत्म हुई आपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए थे. हालांकि, वनडे में राहुल (KL Rahul) उम्मीदों पर खर नहीं उतरे थे. टी20 में भी उन्होंने 27 के औसत से रन बनाए थे. बहरहाल, पहले टेस्ट की इलेवन में जगह न मिलने से केएल राहुल के प्रशंसकों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा है. चलिए देखिए कि इन चाहने वालों ने कैसी-कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

इस प्रशंसक ने राहुल की मनोदशा को इस मीम के जरिए बंया किया है.

राहुल के साथ-साथ पंत को बाहर बैठाने पर भी सवाल हो रहे हैं

I think Kl rahul currently in best form he was supposed to get chance , and pant preformed very well in last Australia tour why he was not there. #INDvAUS@imVkohli#Klrahul — Siddhant Sharma (@Siddhan10838443) December 16, 2020

इस मीम के जरिए टीम मैनेजमेंट पर निशाना साधा गया है.

#AUSvIND

Team management worried about opening options.

Kl rahul be like : pic.twitter.com/NPgGnVQcS3 — sumith (@Living_Monk) December 16, 2020

भारतीय प्रशंसकों की मनोदशा इस रचनात्मकता से प्रदर्शित की गयी है

Indian fans after knowing that KL Rahul is no selected in the first test against Australia :-#INDvAUS@klrahul11@BCCIpic.twitter.com/qIThN0SkTN — Er. Shubham Kansal (@iamkansal77) December 16, 2020

बड़ी संख्या में प्रशंसक कह रहे हैं- यह सही हीं हुआ !

KL Rahul not in the playing 11.



People : ye thk nhi hua #AUSvINDhttps://t.co/wBG6N69DYL — अहम् ब्रह्मस्मी (@brahasmi) December 16, 2020

प्रशंसकों की नाराजगी को समझा जा सकता है

KL RAHUL is not included in playing11. Big loss for India. Shame to see @BCCI@imVkohli — ArunKumarVC (@vc_arunMDU2000) December 16, 2020

