Aus vs Ind 1st Test: चोटिल हुए मोहम्मद शमी, दूसरे टेस्ट से हो सकते हैं बाहर

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के बाकी मैचों में खेलना संदिग्ध है क्योंकि शनिवार को शुरुआती टेस्ट में कलाई में चोट लगने के बाद वह खुद से ‘अपनी बांह को उठाने में भी असमर्थ' महसूस कर रहे हैं. और इस चोट के कारण वह अगले टेस्ट से भी बाहर हो सकते हैं. दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट क्लब (एमसीजी) में खेला जाएगा.

