Aus vs Ind 1st Test: विराट कोहली हुए रन आउट, तो कुछ ऐसे सहानुभूति जतायी फैंस ने

वीरवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हुए पहले टेस्ट (Aus vs Ind) का पहला दिन मिला जुला रहा. हालांकि, कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का विकेट क्या गिरा, तो पलड़ा दिन की समाप्ति तक काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया की ओर झुक गया. विराट कोहली (Virat Kohli) का ऑस्ट्रेलिया दौरे में यह इकलौता टेस्ट है. सभी जानते हैं कि अनुष्का गर्भवती हैं और वह पहला टेस्ट खेलने के बाद भारत लौट जाएंगे. जाहिर है कि ऐसे में वह अपने इस इकलौते टेस्ट में एक बड़ी बारी खेलने के प्रति द्रढ़प्रतिज्ञ दिख रहे थे, लेकिन गलतफहमी या कहें कि अजिंक्य रहाणे के गलत बुलाने के कारण विराट कोहली रन आउट हो गए, तो सोशल मीडिया पर भारतीय कप्तान के लिए सहानुभूति उमड़ पड़ी.

यह सिंपैथी उमड़न स्वाभाविक था क्योंकि दिन भर के खेल में अगर कोई भारतीय बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों के खिलाफ दबदबा बनाकर लोहा लेते दिखाई पड़ा, तो वह विराट कोहली ही थे. इस पारी को देखते हुए लग रहा था कि विराट यहां पक्का शतकीय पारी खेलेंगे, लेकिन उनके चाहने वालों का यह सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया. चलिए देखिए कि फैंस ने उनके लिए कैसी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आयीं.

चाहने वालों को अभी भी कोहली से शतक की आस है.

ऐसे बहुत प्रशंसक रहे, जिन्हें कोहली का आउट होना सदमे से कम नहीं रहा

ऐसे भी फैन हैं, जो कह रहे हैं कि रहाणे को अपना विकेट थ्रो कर देना चाहिए था.

Rahane Should Have Sacrificed his wicket for Virat Kohli .He Was Looking Rock Solid and was determined to score big.#ViratKohli#INDvAUS#Kohli@cricbuzz — Shindee (@StudyCornerr) December 17, 2020

बहुत से चाहने वाले इनकी तरह कोहली से शतक का इंतजार कर रहे थे.

VIDEO: काफी दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.