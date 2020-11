AUSvIND: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी, सोशल मीडिया पर हुई मीम्स की बरसात, बने ऐसे जोक्स

दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों की खराब हालत देखकर हार्दिक पंड्या ने थामी गेंद, 2 साल बाद की गेंदबाजी

इससे पहले स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के 64 गेंद में बनाये गये शतक की मदद से आस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में चार विकेट पर 389 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. आस्ट्रेलियाई ‘रन मशीन' स्मिथ का यह भारत के खिलाफ 50 ओवर के प्रारूप में पांचवां शतक है और उन्होंने सीरीज के शुरूआती मैच में सैकड़े के बाद लगातार दूसरा शतक जमाया. पहले वनडे में शतक के लिये जिसके लिये उन्होंने 66 गेंद का सामना किया था.

स्मिथ की 104 रन की पारी के अलावा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) ने 77 गेंद में 83 रन बनाये जबकि कप्तान आरोन फिंच ने पहले विकेट के लिये 23 ओवर में 142 रन की साझेदारी के दौरान 60 रन का योगदान दिया. मार्नस लाबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) की जोड़ी ने इसी आक्रामकता को बरकरार रखते हुए आस्ट्रेलिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाया जबकि मेहमान टीम के लिये सीरीज में बने रहने के लिये यह मैच जीतना जरूरी है. लाबुशेन ने 70 और बिग हिटर मैक्सवेल ने 29 गेंद में चार छक्के और इतने ही चौके की मदद से नाबाद 63 रन बनाये.

