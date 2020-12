Aus vs Ind 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया और भारत की ये फाइनल इलेवन उतरेंगी मैदान पर, नजर दौड़ा लें!

टीम विराट (Virat Kohli) तीन टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले (प्रिव्यू) में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में रविवार मेजबान ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. पहले मुकाबले में 'कनकशन नियम' के चलते जीतने में कामयाब रहा था. इस पर अभी भी प्रतिक्रियाओं का अभी भी आना जारी है. इसने विवादित रूप ले लिया है. बहरहाल, पहले मुकाबले के बाद भारत के हीरो रवींद्र जडेजा बाकी दोनों मुकाबलों से बाहर हो गए, तो ऑस्ट्रेलियाई खेमे से कप्तान एरॉन फिंच के चोटिल होने की खबर आ रही है. ऐसे में दोनों ही खेमे में बेचैनी है, तो करोड़ों क्रिकेटप्रेमी भी अपनी-अपनी पसंदीदा टीम जाने को बेकरार हैं. चलिए बारी-बारी से रविवार के मुकाबले में खेले जाने वाली दोनों ही टीमों की फाइनल इलेवन के बारे में जान लीजिए:

ALERT : Ravindra Jadeja ruled out, Shardul Thakur added to #TeamIndia squad for T20I series against Australia #AUSvIND



More details here https://t.co/MBw2gjArqUpic.twitter.com/E3a3PkC1UF