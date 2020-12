Aus vs Ind 2nd T2OI: विराट ने धारण किया एबीडि विलियर्स का रूप, तो सोशल मीडिया पर दीवाने हुए फैन !..VIDEO

दरअसल पारी का 15वां ओवर एंड्र्यू टाई लेकर आए और इस ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एबीडि विलियर्स के अंदाज में ऑफ स्टंप की ओर चलते हुए घुटना टेकते हुए लांगलेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया. एक बार को किसी को लगा ही नहीं कि यह विराट कोहली हैं. बहरहाल, कोहली के इस अंदाज के बाद सोशल मीडिया पर विराट के लिए प्रशंसकों ने जमकर प्रतिक्रिया व्यक्त की. चलिए आप खुद देखिए कि फैंस क्या-क्या कह रहे हैं कोहली को.

हर किसी को इस शॉट ने एबीडि विलियर्स की याद दिला दी

#viratkholi This shot reminds me of 360° pic.twitter.com/VQTQAADLgw

फैन का यह मजेदार मीम्स देखिए

Ab de Villiers after watching #viratkholi six in Today #AUSvsIND Match be like: pic.twitter.com/9t2iqq35aE