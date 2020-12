Aus vs Ind 2nd Test: इस घटना के बाद मैंने विराट कोहली से माफी मांगी, अजिंक्य रहाणे ने कहा

यह भी पढ़ें: अब चेतन शर्मा बने नए चीफ सेलेक्टर, दो पूर्व पेसर भी चयन समिति का हिस्सा बने, पहली बार हुआ ऐसा

रहाणे ने दूसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर कहा ,‘उस दिन के खेल के बाद मैंने कोहली से माफी मांगी लेकिन उसने इसका बुरा नहीं माना था. हम दोनों समझते थे कि उस समय क्या हालात थे. क्रिकेट में यह सब होता रहता है. उसे भुलाकर आगे बढना जरूरी है.' कार्यवाहक कप्तान रहाणे ने स्वीकार किया कि उस रन आउट के बाद आस्ट्रेलिया ने लय बना ली और ढाई दिन के भीतर मैच जीत लिया. उन्होंने कहा,‘ वह कठिन था. हम उस समय तक अच्छा खेल रहे थे और हमारी साझेदारी भी अच्छी थी. उस रन आउट के बाद आस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी हो गया. वास्तव में, एडिलेड में भारत की 8 विकेट से हार के पीछे पहली पारी में कोहली के इस रन आउट को बड़ा टर्निंग प्वाइंट माना गया क्योंकि भारतीय कप्तान के आउट होते ही भारतीय पारी को सिमटने में देर नहीं लगी. अगर ये दोनों बड़ी साझेदारी निभा देते, तो इसका असर मुकाबले में जरूर देखने को मिलता.

