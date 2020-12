Aus vs Ind 2nd test: केएल राहुल को नहीं मिली इलेवन में जगह, तो फैंस ने कुछ ऐसे किया नाराजगी का इजहार

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए एक बड़ा वर्ग केएल राहुल (KL Rahul) को न केवल इलेवन में जगह मिलने का इंतजार कर रहा था, बल्कि उनका समर्थन भी कर रहा था. खासतौर पर तब, जब नियमित कप्तान विराट कोहल (Virat Kohli) वापस भारत लौट चुके हैं और पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जब शुक्रवार को दूसरे टेस्ट की फाइनल इलेवन का ऐलान किया गया, तो यह वर्ग एक बार को हैरान रह गया. और यह हैरानी स्वाभाविक भी थी क्योंकि केएल राहुल की हालिया फॉर्म बहुत ही ज्यादा शानदार रही है, लेकिन भारतीय मैनेजमेंट ने शुबमन गिल को उनका पहला टेस्ट मैच खिलाना ज्यादा उचित समझा. बहरहाल, जैसे ही भारतीय इलेवन सोशल मीडिया पर पोस्ट हुयी, तो केएल राहुल (KL Rahul) के प्रशंसक नाराज हो गए और उन्होंने खुलकर अपने चहेते बल्लेबाज के समर्थन में पोस्ट करते हुए नाराजगी जाहिर की.

इस फैन ने मीम के जरिए अपने ही अंदाज में बात कही है

Shubman Gill got place in playing X1 replacing prithvi shaw.



Meanwhile consistent KL Rahul to selectors : pic.twitter.com/9ZCcdrg8bY — Suraj (@srcasticc_suraj) December 25, 2020

टीम सेलेक्शन से पहले वास्तव में शास्त्री की मनोदशा भी कुछ ऐसी ही रही होगी

Kl Rahul



Shastri's conditions before selecting team india : pic.twitter.com/BbSDjhNnxn — Scientist Fawad Chodorey (@SChodorey) December 25, 2020

यह फैन राहुल की परफॉरमेंस के आंकड़ों के साथ समर्थन में आया है

Kl rahul is best batsman at the moment why you guyz not giving chance to @klrahul11@BCCIpic.twitter.com/upxFtx19Xy — RM Jenish (@JenishRajput4) December 25, 2020

इस प्रशंसका भी पक्ष देख लीजिए

Why Pant, why not "KL Rahul"

it will give some strength at top order . #INDvAUS@BCCIpic.twitter.com/U1ocYi5zdm — Jaipal Abhishek Singh (@JaipalabhishekS) December 25, 2020

इस प्रशंसक के गुस्से की हद देखिए

Kl rahul will soon be dropped from the limited overs team because he is not from mumbai — Passionate Fan (@Cricupdatesfast) December 24, 2020

ये साहब सीधे बीसीसीआई से सवाल कर रहे हैं

