Aus vs Ind 2nd Test: दूसरे टेस्ट से पहले गौतम गंभीर ने कप्तान रहाणे को दी यह अहम सलाह

है खुद टीम मैनेजमेंट असमंजस में है कि किसे खिलाया जाए और किसे बाहर बैठाया जाए. बहरहाल, पूर्व ओपनर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने भी नए कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को सलाह दी है. गंभीर (Gautam Gambhir) ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच (Boxing Day Test) में भारतीय टीम को पांच गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरना चाहिये और कप्तान अजिंक्य रहाणे को चौथे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आना चाहिये. भारतीय टीम को चार मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में तीन दिनों के अंदर आठ विकेट की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. एडीलेड में खेले गये इस दिन-रात्रि टेस्ट की दूसरी पारी में टीम टेस्ट के अपने न्यूनतम 36 रन पर ऑल आउट हो गयी थी. टीम के नियमित कप्तान कोहली के पितृत्व अवकाश पर जाने के बाद अब रहाणे यह भूमिका निभाएंगे.

See, who is back in the nets. @imjadeja is here and has started preparing for the Boxing Day Test. #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/skKTgBOuyz