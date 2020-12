Aus vs Ind 2nd test: दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय इलेवन में चार बदलाव, ये दो खिलाड़ी करेंगे करियर का आगाज

जैसा कि पिछले दिनों टीम इंडिया (Team India) के नेट सेशन से संकेत मिल रहे थे, वे सही साबित हुए. और मेलबर्न टेस्ट (Melbourne Test) के लिए भारतीय मैनेजमेंट ने इलेवन में चार बदलाव किए हैं. मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच (Aus vs Ind 2nd Test) शनिवार से खेला जाएगा. और इन चार बदलावों के साथ साफ है कि बदले हुए कप्तान अंजिक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के नेतृत्व में टीम इंडिया पूरी तरह से नए क्लेवर और अंदाज के साथ मैदान पर उतरेगी. चार बदलावों से साफ है कि रवि शास्त्री (Ravi Shastri) एंड कंपनी ने पूरी तरह से बल्लेबाजी को को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है. भारत पहले टेस्ट में हार के साथ सीरीज में 1-0 से पीछे चल रहा है.

