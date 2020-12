दूसरे टेस्ट की इलेवन में भारत कर सकता है कई बदलाव, नेट प्रैक्टिस से मिले साफ संकेत

यह भी पढ़ें: चहल ने धनश्री के साथ की शादी, तो रोहित शर्मा का आया ऐसा मजेदार रिएक्शन

See, who is back in the nets. @imjadeja is here and has started preparing for the Boxing Day Test. #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/skKTgBOuyz