Aus vs Ind 2nd Test: मयंक की यह बड़ी खामी दिग्गज को ही नहीं, फैंस को भी चुभ रही, सोशल मीडिया पर खिंचायी

कमेंटरी के दौरान पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने मयंक अग्रवाल की तकनीकी खामी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी बैकलिफ्ट लगभग उनके हेलमेट को छू रही है, जिसे नीचे आने में सामान्य से ज्यादा समय लगता है. वहीं कैफ ने यह भी कहा कि मयंक के दोनों पैरों के बीच बहुत ही ज्यादा गैप होता है, जिसके कारण व न आगे के पैर को ही ज्यादा आगे ले पाते हैं और न ही उनका पिछला पैर हिल पाता है. कैफ ने बैकलिफ्ट की खामी पर ज्यादा जोर दिया, जिसका समर्थन विवेक राजदान ने भी किया.

Mayank Agarwal's backlift issue has come 2 haunt him in this series! His bat isn't coming down at the right time n hence he is ending up missing deliveries he should have negotiated with aplomb! Just cannot get out early n cheaply like this for nation expects a lot! #AUSvINDpic.twitter.com/fUrQZdlVWv