AUS vs IND, 2nd Test: 'इन वजहों' से विराट कोहली एंड कंपनी की होगी पर्थ में अग्निपरीक्षा

खास बातें दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार से, सुबह 7:30 से होगा सीधा प्रसारण भारत को खलेगी रविचंद्रन अश्विन की कमी भुवनेश्वर और जडेजा में से होगा एक का चुनाव

An exciting contest awaits at Perth with a lot on offer for the quicks

India name 13-man squad for 2nd Test: Virat Kohli (C), M Vijay, KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane (VC), Hanuma Vihari, Rishabh Pant (WK), Ravindra Jadeja, Ishant Sharma, Mohammed Shami, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Umesh Yadav

विराट कोहली एंड कंपनी पहले टेस्ट में जीत के बावजूद शुक्रवार से ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट (AUS vs IND, 2nd Test) में पर्थ (Perth Stadium, Perth) में एक नहीं, बल्कि कई कारणओं से अग्निपरीक्षा से गुजरेगी. इस टेस्ट (AUS vs IND, 2nd Test) को अग्निपरीक्षा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि पारंपरिक तौर पर पर्थ की पिच को ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज विकेट माना जाता है. वहीं ऊपर से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पिच पर एक्स्ट्रा घास छोड़कर भारत की राह को और ज्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश की है. वैसे यह एक नई पिच है. भारत ने पहले ही अपनी 13 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. भारत की कोशिश अपनी बढ़त को सीरीज में 2-0 से मजबूत करने की होगी और वहीं मेजबान टीम इसे 1-1 से बराबर करना चाहेगी. दूसरा टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम ने एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 31 रनों से हराकर जीत हासिल की और 1-0 की बढ़त बनाई हुई है.एडिलेड ओवल मैदान पर भारतीय टीम की जीत उसके गेंदबाजों और टीम के कप्तान विराट कोहली के योगदान के बगैर हासिल हुई थी और यह बेहद सकारात्मक तथ्य है. इस मैच में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने टीम के लिए स्कोर हासिल किया था. हालांकि, चोटिल होने के कारण बाहर हुए रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की अनुपस्थिति टीम को थोड़े दबाव में डाल सकती है.अश्विन कमर में चोट के कारण और रोहित पहले टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान पीठ में लगी चोट के कारण पर्थ टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. इन दो खिलाड़ियों के न होने से टीम का खेल प्रभावित हो सकता है, लेकिन इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाजों के शामिल होने के कारण अश्विन की कमी अधिक नहीं खलेगी. जहां तक बल्लेबाजी की बात है, तो पुजारा और रहाणे इसका नेतृत्व अच्छे से करते नजर आ रहे हैं. भारतीय टीम में उमेश यादव, हरफनमौला खिलाड़ी हनुमा विहारी और रवींद्र जडेजा को शामिल किया गया है. कोहली का मानना है कि भले ही बल्लेबाज 300 का स्कोर खड़ा करें, लेकिन अगर गेंदबाज 20 विकेट लेने में सक्षम हैं, तो उनके लिए जीतना अधिक मुश्किल नहीं है. इस मैच में रोहित की जगह हनुमा विहारी का खेलना करीब-करीब तय है. बहरहाल, पर्थ में कई कारणों से टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा होने जा रही है. और इनमें सबसे ऊपर है घसियाली पिच. इसके बाद अश्विन का बाहर होना, हनुमा विहारी का इस पिच पर पहली बार खेलना, पिछले मैच में भारतीय पुछल्लों की नाकामी सहित फिर से ठोस शुरुआत वे पहलू हैं, जहां भारत की अग्निपरीक्षा होगी.

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को अपनी घरेलू पिच का सहारा है. उसके पास जोश हेजलवुड, मिशेल स्टॉर्क, नॉथन लॉयन जैसे गेंदबाज हैं और इनका लक्ष्य भारतीय टीम के लिए पहले टेस्ट मैच में सबसे अधिक मजबूत रहे पुजारा को जल्द ही पवेलियन भेजना होगा. ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी एडिलेड में खास कमाल नहीं कर पाई थी. ट्रेविस हेड और शॉन मार्श के अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज 40 से अधिक रन नहीं बना पाया था.ऐसे में स्कोर 1-1 से बराबर करने के लिए उस्मान ख्वाजा और एरॉन फिंच को अधिक मदद करनी होगी. पहले टेस्ट मैच में स्टॉर्क, कमिंस और लॉयन ने निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन मेजबान टीम को अच्छी शुरुआत की जरूरत है क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाज उन्हें अधिक क्षति पहुंचाने की क्षमता रखते हैं. दोनों देशों की संभावित टीमें इस प्रकार हैं: