Aus vs Ind 2nd Test: रहाणे की पारी के मुरीद हुए पूर्व क्रिकेटर और फैंस, सोशल मीडिया पर मिल रही जमकर सराहना

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच (2nd Test) का दूसरा दिन (Day 2) पूरी तरह से भारत के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के नाम रहा. रहाणे (Ajinkya Rahane) टीम इंडिया के संकट मोचक के रूप में उभरे और बारिश के कारण दिन का खेल समय से पहले रोके जाने के समय 104 पर नाबाद रहे. रहाणे की यह शतकीय पारी भारतीय क्रिकेट इतिहास में किस रूप में दर्ज होगी, यह तो मैच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस के दिल में रहाणे जरूर उतर गए हैं. एक ऐसी पारी, जिसने पूर्व क्रिकेटरों सहित फैंस को अपना मुरीद बना लिया और इन सभी ने सोशल मीडिया पर एक सुर में रहाणे को सराहा

बीसीसीआई ने तो अभी से कह दिया है कि रहाणे की यह पारी विदेशी धरती पर किसी भारतीय कप्तान द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ में से एक पारी के रूप में दर्ज होगी

Another dominant day of Test cricket for #TeamIndia.



It was a day that is undoubtedly headlined by Captain @ajinkyarahane88, whose century (104* off 200) will go down as one of the best by an Indian captain on foreign soil.#TeamIndia 277/5 (Rahane 104*, Jadeja 40*) pic.twitter.com/zwuHWWHYjP — BCCI (@BCCI) December 27, 2020

सहवाग ने इस पारी को इच्छाशक्ति और स्तर के आधार पर आंका है

Brilliant hundred by @ajinkyarahane88 .

Determination and class. — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 27, 2020

वीवीेएस लक्ष्मण ने भी रहाणे की सराहना की है

Brilliant captains knock from @ajinkyarahane88 Great exhibition of character. Useful contributions from Gill, Pant and Jadeja. Decisive 3rd day looms. #INDvAUSpic.twitter.com/S8FiKmNjkP — VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 27, 2020

कैफ एक अलग ही नजरिए से इस पारी को देख रहे हैं

.@ajinkyarahane88 shows Test match batting is about swallowing your ego. Lie low for the first two sessions, show your swagger in the final session. Mumbai ishtyle Test batting. Top effort skipper, kudos! — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 27, 2020

इस फैन ने अच्छी बात कही है

Was benched almost for the entire IPL. Came to Australia & played in India A Team. Now without Kohli, K.L.Rahul, R.Sharma, H.Pandya, Chahal, Shami captaining India scoring Brilliant 100 taking India likely for an innings victory. The name is Ajinkya Rahane #AUSvsINDpic.twitter.com/t8lDh0zIXv — Rathna kumar (@MrRathna) December 27, 2020

यह फैन रहाणे के बारे में कुछ याद दिला रहे हैं

When Ajinkya Rahane captained India for the 1st time in Dharamsala, he told Indian team management "I want to play 5 bowlers. I will take the responsibility to score the extra runs plus bat at No.4". He has stuck those words. #indvsaus2020#Rahane#IndvAus#AusvIndia — Gav Joshi (@Gampa_cricket) December 27, 2020

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने अपने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.