Aus vs Ind 2nd Test: रिकी पोंटिंग ने की मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ, बोले कि...

पिछले दिनों पिता के निधन के बावजूद भी भारत वापस लौटने से इनकार करने वाले युवा भारतीय सीमर मोहम्मद सिराज (Mohammed Sirja) ने एमसीजी (MCG) में शानदार अंदाज में टेस्ट करियर का आगाज किया. भले ही सिराज ने दो विकेट चटकाए, लेकिन जिस एप्रोच और मनोदशा से सिराज ने गेंदबाजी की, उससे पूर्व कंगारू दिग्गज रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने भी सिराज की जमकर तारीफ की. पोटिंग ने कहा कि सिराज बहुत हद तक एक टेस्ट गेंदबाज दिखायी पड़े. दिन के खेल की समाप्ति के बाद रिकी पोंटिंग (Rickey Ponting) ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बेवसाइट से बातचीत में मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के बारे में विस्तार से अपनी राय रखी.

Big moment for #MohammedSiraj as he gets his maiden Test wicket. #AUSvINDpic.twitter.com/KkwbO54dTn