Aus vs Ind 2nd Test: इस वजह से गावस्कर ने रहाणे की कप्तानी के बारे में बोलने से इनकार कर दिया

Australia vs India 2nd Test: दिग्गज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) हालिया समय में अपने तीखे बयानों के लिए चर्चाओं में रहे हैं. फिर चाहे कुछ दिन पहले अनुष्का शर्मा से जुड़ा मामला रहा हो, या फिर यह कुछ दिन पहले अश्विन और टी. नटराजन के साथ गलत बर्ताव की बात रही हो, गावस्कर साफ-साफ कहने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते. वहीं, गावस्कर पर कमेंट्री के दौरान मुंबई के खिलाड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा का आरोप भी लगता रहा है और यही वजह रही कि सनी ने बॉक्सिंग-डे टेस्ट के पहले दिन अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्तानी के बारे में ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया.

Outstanding bowling changes and really smart fielding placements from Rahane.

And the bowlers delivered . Ashwin, Bumrah,Siraj were absolutely brilliant. Great effort to get Australia all out for 195 on the first day. Now for the batters to get a good first innings lead #AUSvIND