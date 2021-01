Aus vs Ind 3rd Test: दो कैच छोड़े, तो फैंस ने ऋषभ पंत की सोशल मीडिया पर लगायी जमकर क्लास

वास्तव में अश्विन की गेंद पर छोड़ा गया कैच किसी विकेट कीपर के लिए एक नियमित और बहुत ही आसान कैच था, लेकिन यह पंत के दाएं हाथ में आने के बजाय उनकी उल्टी हथेली पर लगा और नीचे गिर गया.

MS Dhoni to Rishabh Pant after seeing his Wicketkeeping Skills : #INDvsAUSTest #INDvAUS #RishabhPant pic.twitter.com/FrTsPv3k7E

पंत को वास्तव में पहला टेस्ट खेल रहे नवदीप सैनी को शुक्रिया कहना होगा कि उनके छोड़े कैचों का सैनी ने पोकोवस्की को ज्यादा फायदा नहीं लेने दिया और जल्द ही तीसरे सेशन के शुरुआती खेल में ही उन्हें एलबीडब्ल्यू कर चलता कर दिया. पंत ने ये दोनों कैच अपना पहला टेस्ट खेल रहे विल पोकोवस्की के तब छोड़े, जब उन्होंने अपना अर्द्धशतक पूरा नहीं किया था.

अब इस तरह के ताने तो पंत को झेलने ही पड़ेंगे

Tim Paine has reportedly rescinded his offer for Rishabh Pant to babysit after seeing the way he is handling the ball. #AUSvINDpic.twitter.com/RDQ8Yqgwgd