Aus vs Ind 3rd Test: तीसरे टेस्ट के ड्रॉ के बाद शेन वॉर्न ने की भारतीय बल्लेबाजों की जमकर सराहना

अपने जमाने के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट श्रृंखला को ‘अद्भुत' करार देते हुए तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पांचवें दिन भारतीय बल्लेबाजों के ‘साहसिक' रवैये की प्रशंसा की है. भारत ने 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट पर 334 रन बनाकर तीसरा टेस्ट ड्रॉ कराया. इससे श्रृंखला अब भी 1-1 से बराबर हैं. चौथा और अंतिम टेस्ट 15 जनवरी से ब्रिसबेन में खेला जाएगा.

What an amazing test series this is between Aust & India. Today's test cricket was brilliant & I cannot compliment India enough on their courageous approach & their effort today, just outstanding. Both sides gave it everything they had at the SCG today. Gotta love test cricket