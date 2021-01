Aus vs Ind 3rd Test: पहले भी सिडनी में नस्लवाद से गुजरे हैं, कुछ ऐसे निपटने की जरूरत है इससे, अश्विन ने कहा

अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने रविवार को कहा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर दर्शकों द्वारा नस्लवादी दुर्व्यवहार कोई नई बात नहीं है और इससे सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है. यहां खेले जा रहे श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच (Aus vs Ind 3rd Test) के चौथे दिन (Day 4) भारतीय खिलाड़ियों पर नस्ली टिप्पणी करने के बाद कुछ दर्शकों को मैदान से हटा दिया गया. अश्विन (Ashwin) ने दिन के खेल के बाद कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने पहले भी सिडनी में नस्लवाद का सामना किया है.

Shameful and Unacceptable act of racism by Aussies.. If you have abuse in front of @imVkohli#INDvAUS#Siraj#bumrahpic.twitter.com/tT26UV5AUQ