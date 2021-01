Aus vs Ind 4th Test: अब नवदीप सैनी हुए चोटिल, स्कैन होगा तेज गेंदबाज का

अपने प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही भारतीय टीम को शुक्रवार को एक और झटका लगा जब तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट के पहले दिन ग्रोइन के दर्द के कारण मैदान से चले गए. सैनी (Navdeep Saini) ने अपने आठवें ओवर में पांच गेंद डाली जो पारी का 36वां ओवर था. इसके बाद वह दर्द के कारण मैदान से चले गए.

UPDATE - Navdeep Saini has now gone for scans.#AUSvINDhttps://t.co/pN01PVnFfx