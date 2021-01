Aus vs Ind 4th Test: रोहित शर्मा ने टी. नटराजन की जमकर सराहना, बोले कि...

भारत के उप-कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा है कि गाबा में करियर का आगाज करने वाले टी. नटराजन (T.Natarajan) अपनी गेंदबाजी को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और यह वह बात है, जिसकी भारतीय तेज गेंदबाजी पंक्ति को जरूरत है. गाबा में भारत ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को को उसकी पहली पारी में 369 रन पर आउट कर दिया था, जिसमें टी. नटराजन ने उम्दा बॉलिंग करते हुए तीन विकेट चटकाए. नटराजन ने मैथ्यू वेड, लबुशेन और हेजलवुड के विकेट लिए. साथ ही. रोहित ने शॉट खेलने के लिए हो रही आलोचना पर कहा कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है.

Rohit Sharma and Cheteshwar Pujara have steadied the Indian innings after the fall of the first wicket and the team total has now touched 50.#TeamIndia#AUSvIND



Details - https://t.co/96Q1pkX6Mnpic.twitter.com/zBVz45udOj