Aus vs Ind 4Th Test: शेन वॉर्न ने की टी. नटराजन को लेकर बहुत ही "अजीब" टिप्पणी, फैंस भड़के

भारतीय लेफ्ट-आर्म सीमर टी. नटराजन (T.Natarajan) के लिए जारी ऑस्ट्रेलिया दौरा स्वप्नसरीखा रहा है. दौरे में नटराजन को नेट प्रैक्टिस बॉलर के रूप में टीम के साथ रवाना किया था, लेकिन दौरा खत्म होते-होते नटराजन ने न केवल तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए अपना मैच खेल लिया, बल्कि इस युवा सीमर ने अपने प्रदर्शन से दिग्गजों को खासा प्रभावित भी किया. टी20 सीरीज में टी. नटराजन (T.Natarajan) ने तीन मैचों में छह विकेट चटकाए, तो एक वनडे में इस गेंदबाज ने 10 ओवर में 2 विकट लिए. चौथे टेस्ट की पहली पारी में नटराजन ने तीन विकेट लिए थे, लेकिन उनके साथ एक समस्या भी उभरकर आयी है, जिसे लेकर शेन वॉर्न ने गंभीर टिप्पणी की है. दरअसल टी. नटराजन (T.Natarajan) ने मैच में सात नो-बॉल फेंकी. बहरहाल, वॉर्न की इस टिप्पणी पर भारतीय और टी नटराजन के फैंस भड़क गए हैं.

India have bowled 10 no-balls in the fourth Test match, with T Natarajan bowling 8 of them. However, something caught the eye of Shane Warne, who found Natarajan's first ball of his over were no-balls to be "interesting". #AUSvIND pic.twitter.com/ieS02TK3jj

शेन वॉर्न ने फॉक्स क्रिकेट चैनल से बातचीत में कहा कि नटराजन की नो-बॉल को बड़ा और अजीब पाया. वॉर्न ने कहा कि सात में से पांच बार पहली ही गेंद का नो-बॉल हो जाना एक रुचिकर बात है. नटराजन ने सात नो-बॉल फेंकी और ये बड़ी नो-बॉल थीं और इस बात ने मेरा ध्यान खींचा. मुझे यह काफी अजीब सा लगता है. दिग्गज लेग स्पिनर ने कहा कि हम सभी ने नो-बॉल की हैं, लेकिन इनमें से पांच बार पहली ही गेंद का नो-बॉल में तब्दील होना एक रुचिकरा बात है.

जब वॉर्न अजीब शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो सवाल यह है कि क्या वॉर्न अप्रत्यक्ष रूप से किसी 'गड़बड़' की ओर इशारा कर रहे हैं? बहरहाल, जहां तक मैच का सवाल है, तो भारत ने चौथे दिन सिर्फ 11 गेंदों के खिलाफ ही बल्लेबाजी की और बारिश आ गयी. अब टीम रहाणे को मैच और सीरीज जीतने के लिए मंगलवार को 90 ओवरों में 324 रन बनाने होंगे. बहरहाल, वॉर्न के कमेंट पर प्रशंसक भड़क गए हैं और उनकी प्रतिक्रिया देख लीजिए:

T Natarajan has earned over 4 crores in the past few years representing Sunrisers Hyderabad. Mr. Shane Warne had you made this same allegation about him being a spot fixer in Tamil Nadu usuroda poyirka maate veetiku. Poda potta! #AusvInd#IndvAus#Tamil@SriniMaama16 — BOYS PLAYED WELL (@MyAnswerSame) January 18, 2021

इस फैन ने वॉर्न को कड़ी फटकार लगायी है.

I am utterly pissed off at @ShaneWarne for insinuating that not everything was right with T.Natarajan's no-balls. Really, Warne? You, the friend of Raj Kundra, you, the cheerleader for the team with sandpaper in their underwear? Give me a break. Shame on you. — Anand Kumar (@obelixtwit) January 18, 2021

So this cheater @ShaneWarne has the audacity of implying that @Natarajan_91 was trying to spot-fix!! I mean Warne huge fan of ur bowling prowess but don't shoot someone on air with no clue of what being sport means. Get ur ethics right! #AUSvsIND#INDvsAUS#INDvAUS — 🇮🇳pramil🇮🇳 (@DeeepFriedLife) January 18, 2021

यह फैन भी बहुत नाराज है वॉर्न से

