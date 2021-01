Aus vs Ind 4Th Test: कुछ ऐसे मोहम्मद सिराज ने चटकाए पांच विकेट, 90 सेकेंड के VIDEO से देखें

भारतीय युवा सीमर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने गाबा में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के दिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कंगारू बल्लेबाजों को हैरत में डालते हुए पांच विकेट चटकाए. यह सही है कि ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी दूसरी पारी में 294 रन बनाने में सफल रही और पहली पारी की बढ़त को मिलाकर भारत के सामने जीत के लिए 328 का ठीक-ठाक लक्ष्य रखने में सफल रही, लेकिन यह भी सच है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई और मजबूत शिकंजा नहीं कस सके, तो उसकी बड़ी वजह बने मोहम्मद सिराज और शारदूल ठाकुर (Shardul Thakur). मुख्य योगदान सिराज का रहा, जिन्होंने कंगारू मिड्ल ऑर्डर को हत्थे से उखाड़ दिया.

Lost his father during the tour..

Got racially abused by some idiotic Australian fans...

Was not even considered in the playing 11 at the start of the series...

Fighting against all these, he picked up 5 wickets at Gabba.

