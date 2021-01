Aus vs Ind 4th Test: ...तो लाल गेंद के साथ 50 ओवर गेंदबाजी भी कर सकता हूं, वॉशिंगटन सुंदर ने कहा

वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को अप्रत्याशित टेस्ट पदार्पण से पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट में केवल 285 ओवर किये थे और स्टीव स्मिथ को आउट करने वाले तमिलनाडु के इस ऑफ स्पिनर ने कहा कि वह टीम की जरूरत के अनुसार एक पारी में 50 ओवर करने के लिये तैयार हैं. भारत के टी20 विशेषज्ञ ऑफ स्पिनर को सीमित ओवरों की श्रृंखला समाप्त होने के बाद नेट गेंदबाजों के रूप में टीम में बने रहने के लिये कहा गया था, लेकिन सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन सहित कई खिलाड़ियों के चोटिल हो जाने से उन्हें टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिला और वह पहले दिन स्मिथ के साथ जंग जीतने में सफल रहे. सुंदर ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘मैं शुरू से मानता रहा हूं कि मैं लाल गेंद से भी मैं अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं. मैंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट और चेन्नई में प्रथम डिवीजन लीग में काफी ओवर किये हैं. मैं पिछले दो महीनों से इस मौके का इंतजार कर रहा था. इस बीच मैंने यहां काफी ओवर किये और अपने कौशल को निखारा.' सुंदर ने 2017 से कोई प्रथम श्रेणी मैच नहीं खेला है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनमें लंबे स्पैल करने के लिये दमखम है.

Debutant @Sundarwashi5 on bowling in the Gabba Test and getting his maiden Test wicket.#AUSvINDpic.twitter.com/gFhwGKlfIE