AUS vs IND, 4th Test: विराट कोहली की टीम ने 172 टेस्ट बाद लगाया ऑस्ट्रेलिया के माथे पर 'बड़ा कलंक', जानिए अहम बातें

यह तो सिडनी (Sydney Cricket Ground, Sydney) में खेले जा रहे चौथे टेस्ट (AUS vs IND, 4th Test) के तीसरे दिन ही साफ हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया के माथे पर बड़ा कलंक लगना तय है, लेकिन करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों (#INDvAUS #INDvsAUS) और क्रिकेट पंडितों के मन में यही सवाल चल रहा था कि चौथे दिन (मैच रिपोर्ट) रविवार को कहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एमसीजी की तरह बल्लेबाजी का फैसला न ले लें, लेकिन ऐसा नहीं ही हुआ. और कंगारुओं को अपनी धरती पर सालों बाद वह कलंक झेलना पड़ा, जो उसने करीब तीस साल पहले झेला था. और यह था फॉलोऑन का कलंक. चलिए ऑस्ट्रेलिया के माथे पर लगे फॉलोऑन के कलंक की कुछ अहम बातें जान लीजिए.

Tea has been called due to bad light. The third session is scheduled to commence at 16:03 if the light situation improves #TeamIndia #AUSvsIND pic.twitter.com/E4c3SA7dVe

1. भारत ने तोड़ा 172 टेस्ट का रिकॉर्ड

आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को अपनी धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में ही फॉलोऑन झेलना पड़ा था. तब उसे साल 1988 में इंग्लैंड के खिलाफ इस शर्मिंदगी से गुजरना पड़ा था. तब से लेकर ऑस्ट्रेलिया ने एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लॉर्क की कप्तानी में क्रिकेट की नई ऊंचाइयों को छुआ. इस बीच दिग्गज कप्तानों के नेतृत्व ने ऑस्ट्रेलिया ने 172 टेस्ट मैच खेले हैं. और अब भारत ने उसके 172 टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उसके माथे पर सिडनी में ही एक बार फिर से फॉलोऑन का कलंक लगा दिया.

2. सिडनी...और 32 साल

विराट कोहली की टीम ने सिडनी कंगारुओं को 32 साल पहले के हालात में पहुंचा दिया! बता दें कि भारत ने साल 1986 में सिडनी में ही ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन दिया था. तब भी भारत ने इस काम को 6 जनवरी को ही अंजाम दिया था. और अब पूरे 32 साल बाद विराट कोहली की टीम ने कंगारुओं को सिडनी में ही फॉलोऑन पर धकेल दिया है. साल 1986 का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ कराने में कामयाब रहा था, लेकिन अब देखने की बात होगी कि सिडनी में 31 साल बाद भारत के हाथों फिर से फॉलोऑन खेल रही मेजबान टीम ड्रॉ कराने में कामयाब होती है या नहीं.

India bowl Australia out for 300!



Kuldeep Yadav led the attack with a brilliant five-wicket haul on Day 4 at the SCG. The hosts are still trailing by 322 runs and India enforce the follow-on.#AUSvIND LIVE https://t.co/c2fCH8UcMcpic.twitter.com/M8kXGjiYnS