Aus vs Ind 4Th Test: वॉशिंगटन सुंदर की पारी से करोड़ों फैन हुए खुश, लेकिन पिता एम. सुंदर नहीं

ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी चौथे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के बाद जहां करोड़ों भारतीय प्रशंसक बहुत ही खुश हैं कि वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) ने बहुत ही शानदार पारी, लेकिन इसके उलट इस युवा ऑलराउंडर के पिता निराश हैं. वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) ने रविवार को मुकाबले के तीसरे दिन (Day 3) 62 रन की पारी खेल और शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur) के साथ सातवें विकेट के लिए 123 रन ही अहम निभायी. इस प्रदर्शन ने उन्हें और ठाकुर को भारतीय फैंस का हीरो बना दिया क्योंकि इनकी पारी ऐसे समय आयी, जब भारत अपने ज्यादातर मुख्य खिलाड़ियों के बिना मैच और सीरीज बचाने के लिए खेल रहा है. और तमाम मेजबान दिग्गजों और ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने टीम रहाणे को मैच शुरू होने से पहले ही खारिज कर दिया.

Thank you so much for all the love, prayers and wishes. It was indeed a very special day that I will remember always! #TeamIndia ???????? @BCCIpic.twitter.com/3wix8UrVQ0