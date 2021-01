Aus vs Ind: सभी पांचों आइसोलेटिड खिलाड़ी शेष भारतीय टीम के साथ ही सिडनी जाएंगे और...

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एहतियात के तौर पर पृथकवास में रह रहे पांच भारतीय खिलाड़ियों के साथ पूरी टीम श्रृंखला के तीसरे टेस्ट के लिए एक साथ चार्टर्ड विमान से सोमवार को मेलबर्न से सिडनी रवाना होगी. भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma), ऋषभ पंत (Rishabh Pant), शुबमन गिल (Shubman Gill), पृथ्वी साव (Prithvi Shaw) और नवदीप सैनी (Navdeep Saini) के खिलाफ कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन को कथित तौर पर तोड़ने की जांच जारी है लेकिन उन्हें टीम के साथ यात्रा करने से नहीं रोका जाएगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को जारी मीडिया विज्ञप्ति में कहा कि वे इस मामले की जांच बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) के साथ मिलकर कर रहे हैं.

