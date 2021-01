Aus Vs Ind 3rd Test: सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने ड्रा कराने में सफलता पाई. आखिरी सत्र में हनुमा विहारी और अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने क्रीज पर पांव जमा दिए और ऑस्ट्रेलिया को एक भी विकेट लेने नहीं दिया. अश्विन की बल्लेबाजी भी कमाल की रही, उन्होंने 128 गेंद का सामना किया और 39 रन बनाए. दोनों ने मिलकर 262 गेंद पर 62 रन की साझेदारी छठे विकेट के लिए की. जब अश्विन संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान विकेटकीपर टिम पेन (Tim Paine) उन्हें स्लेजिंग करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे जिससे उनका एकाग्रता भंग हो और बल्लेबाजी के दौरान कोई गलती कर बैठे. वैसे अश्विन भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को स्लेजिंग का भरपूर जवाब भी दे रहे थे. वहीं. दूसरी ओर अश्विन की वाइफ प्रीति नारायण (Ashwin Wife Prithi Narayanan) ने ट्वीट कर अपनी ओर से टिम पेन को जवाब दिया और अश्विन को नज़रअंदाज़ करने की बात की.

Just imagine it is Aadhya crying nonstop at 3 am and ignore. https://t.co/zgw6ySjy54 — Prithi Ashwin (@prithinarayanan) January 11, 2021

अश्विन की वाइफ प्रीति ने ट्वीट किया और लिखा, 'अश्विन तुम कल्पना करो कि अधिया सुबह 3 बजे नॉनस्टॉप रो रही है और तुम उसे अनदेखा कर रहे हो,' शांत बने रहो अश्विन. वहीं पेन द्वारा किए गए स्लेज पर अश्विन ने बल्लेबाजी के दौरान रिएक्ट किया यह कहते हुए नजर आए कि, दरअसल पेन ने अश्विन से कहा कि 'अब गाबा टेस्‍ट के लिए और इंतजार नहीं होता. अगला टेस्‍ट ब्रिस्‍बन के गाबा में ही होना है. इसपर अश्विन ने कहा कि 'तुम्‍हें भारत में देखने का इंतजार रहेगा. वह तुम्‍हारी आखिरी सीरीज होगी.

Should I tweet as a fan? A wife? No no just be a mum and mute the cricket. — Prithi Ashwin (@prithinarayanan) January 11, 2021

Come to India that will be your last series



Shot fired from Ashwin to paine #INDvAUSpic.twitter.com/BynPr4bShw — Swing and Drive (@swing_drive) January 11, 2021

भारत की टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है. मेलबर्न में भारत को जीत मिली थी तो वहीं दूसरी ओर पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी. चौथा टेस्ट मैच 15 जनवरी को ब्रिसबेन में खेला जाएगा. सिडनी टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वैसे तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 97 रन और पुजारा ने 77 रन की पारी खेली. तीसरा टेस्ट मैच ड्रा कर भारत ने फैन्स को काफी खुश कर दिया है. सोशल मी़डिया पर भारतीय बल्लेबाजी की जमकर तारीफ हो रही है.

