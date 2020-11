Aus vs Ind:ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लेंगर ने कहा कि सीरीज में गाली-गलौज के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन...

हाल ही में कंगारू ओपनर डेविड ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि कोहली एंड कंपनी मैदान पर तंजों का इस्तेमाल करेगी, लेकिन अब लैंगर ने कहा कि जहां तक ऑस्ट्रेलियाइयों की बात है, तो सब खेल भावना के भीतर होगा. उन्होंने कहा कि यहां हंसी-मजाक और आनंद उठाने और प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट के लिए बहुत जगह है, लेकिन यहां गाली-गलौज के लिए कोई जगह नहीं है. बता दें कि लैंगर ने साल 2018 में टीम से जुड़े थे और उन्होंने हर कीमत पर जीत की मानसिकता में बदलाव की बात कही थी.

Verbal abuse won't be tolerated during the series with fierce rivals India, Australia coach #Justin Langer said on Wednesday, promising his team had moved on from their days of harsh sledging#AUSvIND#AUSvsINDhttps://t.co/rSzhJ4aZur