Aus vs Ind: यह सफाई दी बीसीसीआई सूत्रों ने कोहली और हार्दिक के कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने की खबर पर

According to Sydney Morning Herald, Virat Kohli and Hardik Pandya visited a baby shop in Sydney in early December, with the report stating that the pair breached the biosecurity protocols by not wearing masks inside the store. #INDvAUSpic.twitter.com/wzuFOQ1qF7