Aus Vs Ind: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 4 टेस्ट मैचों का दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को खेला जाएगा. बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के तौर पर दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. यह टेस्ट मैच खिलाड़ियों के लिए काफी खास होने वाला है. टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी को जॉनी मुलाग पदक (Johnny Mullagh Medal) से सम्‍मानित किया जाएगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया विदेशी दौरे पर जाने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान जॉनी मुलाग के सम्मान में यह खास मेडल खिलाड़ियों को देगा. मुलाग 1868 में उस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे जिनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था. जॉनी मुलाग अपने करियर में बतौर ऑलराउंड थे, उन्होंने 1868 में क्षेत्रीय टीम का नेतृत्व किया था. मुलाग 1866 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बॉक्सिंग डे टेस्‍ट मैच में भी खेले थे.

The best player in the Boxing Day Test will be awarded the Mullagh Medal, named after the legendary Johnny Mullagh, captain of the 1868 cricket team who became the first Australian sporting team to tour internationally! #AUSvINDpic.twitter.com/3Ymx3QE4dS