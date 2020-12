Aus vs Ind: विराट का विकेट लेने के बावजूद स्वेपसन अपनी गेंदबाजी से बिल्कुल भी खुश नहीं

ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर मिशेल स्वेपसन ने पहले टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को अपनी ही गेंद पर आउट किया, लेकिन इसके बावजूद वह खुश नहीं हैं. दरअसल स्वेपसन की निराशा की वजह टीम इंडिया के हाथों मिली 11 रन से हार ही नहीं, बल्कि कुछ और भी है, जिसके कारण विराट का विकट भी इस लेग स्पिनर को खुशी प्रदान नहीं कर सका. पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 162 का टारगेट दिया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 150 रन ही बनाने दिए थे. और इस मुकाबले में कनकशन विकल्प युजवेंद्र चहल कंगारुओं पर भारी पड़ते हुए मैन ऑफ द मैच बने.

