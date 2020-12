Aus vs Ind: फिट होकर जडेजा टीम इंडिया से जुड़े, कुछ ऐसे मनाया अपने और साथियों के जन्मदिन का जश्न, VIDEO

एडिलेड में वीरवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया (Team India) के लिए अच्छी खबर है. टी20 सीरीज के दौरान चोटिल हो गए ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) पूरी तरह से उबरकर फिर से टीम के साथ जुड़ गए हैं. पहले टी20 में बैटिंग के दौरान जडेजा के हेलमेट पर गेंद लग गई थी और वह कनकशन नियम से सीरीज से बाहर हो गए थे क्योंकि उन्हें दस दिन के लिए पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना था. इसके कारण जडेजा दो टी20 मुकाबले नहीं खेल सके थे. उनकी जगह शार्दूल ठाकुर को टीम में लिया गया था.

Multiple birthdays call for a bigger celebration. @imjadeja is back with #TeamIndia and his cake was cut today along with @imkuldeep18 and Bowling Coach B. Arun. pic.twitter.com/0vcnyIAijh