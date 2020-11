Aus vs Ind: रोहित के फैंस के लिए गुड न्यूज, यूएई से टीम के साथ ही ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे हिटमैन!

पिछले दिनों रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तीनों टीमों से सेलेक्टरों ने बाहर क्या रखा, मानो रोहित, उनके समर्थकों और क्रिकेट पंडितों का खून खौल उठा! ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम घोषित हुई नहीं कि रोहित ने बल्ला थामा, नेट पर शॉटों की बरसात लगायी और वीडियो बनवाकर मुंबई इंडियंस की वेबसाइट पर पोस्ट किया, तो मीडिया सहित तमाम मंचों पर बहस छिड़ गई कि आखिर यह हो क्या रहा है बीसीसीआई और रोहित शर्मा के बीच !! तब बीसीसीआई ने घोषणा की कि रोहित की चोट पर नजर रखे जी जा रही है, लेकिन सवाल यही था कि आखिर यह कैसी चोट है, जिसमें बल्लेबाज झमाझम चौके-छक्कें लगा रहा है. हालात ऐसे हो गए कि बीसीसीआई के मुंह से कुछ नहीं निकला. फिर सुनील जोशी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की तो बात ही छोड़ दें. बहरहाल, अब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे.

Rohit Sharma, the captain - Class act. Allowing Rahul Chahar who had a disappointing day with ball allowing to lead the team into dressing room. pic.twitter.com/oxl2HgdUFQ