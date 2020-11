Aus vs Ind: मोहम्मद सिराज के पिता का निधन, लेकिन भारत नहीं लौट पाएगा तेज गेंदबाज

एक पत्रिका के हवाले से सिराज ने कहा कि मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं देश का नाम रोशन करूं और मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा. इस तेज गेंदबाज ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे शुरुआती दिनों में मेरे जुनून को बरकरार रखने और क्रिकेट के लिए ऑटोरिक्शा चलायी है. हाल ही में सिराज ने इंडियन प्रीमियर लीग ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और यही प्रदर्शन उनकी स्विंग गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चयन की वजह बन गया.

Mohammad Siraj's father passes away due to lung ailment.

He currently in Australia with Indian team but due to current lockdown rules he cannot go and see his father for the last time

Allah unko jannat ata farmay pic.twitter.com/VePAGyE85n