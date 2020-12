Aus vs Ind: केवल न्यूनतम स्कोर ही नहीं, ऐसा भी विराट कोहली के करियर आगाज से पहली बार हुआ

एक दिन पहले तक करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी और विराट कोहली (Virat Kohli) के चाहने वाले कुछ और ही सपने पाले हुए थे, लेकिन एडिलेड में शनिवार को खत्म हुए पहले टेस्ट के तीसरे दिन (Day 3) के डेढ़ घंटे के खेल के भीतर ही कोहली के विराट सपनों की दुनिया ने एकदम यूटर्न ले लिया. और विराट कोहली (Virat Kohli) कड़वी यादों के साथ भारत लौटेंगे. और भारतीय कप्तान कोहली के लिए भारत के लिए करियर शुरू करने से लेकर अब तक यह पहला साल रहा, जब उनका कोई साल बिना शतक के गुजरा और यह बात भी विराट कोहली (Virat Kohli) के चाहने वालों को सालती रहेगी.

